Devant les yeux effrayés de Sophie Thalmann, son mari, jockey, fait une terrible chute en pleine course (Vidéo)

Hier, le magazine d'M6, 66 minutes proposait un reportage sur le Prix de Diane. On suivait entre autre la Miss France Sophie Thalmann qui était venue en famille pour encourager son mari, Christophe Soumillon, lui même jockey. Mais au milieu de la course, c'est soudain la chute brutale et violente devant les yeux de toute la famille, provoquant un moment de stupeur et d'affolement capté par les équipes de l'émission.

A la fin du reportage, on apprendra que le jockey n'aura eu en fait que quelques côtes fêlées....

Regardez



Devant les yeux effrayés de Sophie Thalmann... par morandini