Fort Boyard: En larmes et en hurlant la youtubeuse Enjoy Phoenix se lance dans le vide - Regardez

Invitée à participer à l'émission hier soir sur France 2, la célèbre youtubeuse Enjoy Phoenix a sans aucun doute eu la peur de sa vie, et nous aussi en la regardant faire depuis notre canapé !

La jeune femme s'est ainsi élancée dans le vide au dessus de la cour du Fort pour tenter de récupérer la clef et le tout malgré sa phobie du vide. Celle qui s'appelle en réalité Marie Lopez a été plus forte que tout pour la bonne cause.

Regardez



Fort Boyard: En larmes et en hurlant la... par morandini