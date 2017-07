Révolution: Canal+ veut pouvoir diffuser les films 6 mois après leur sortie en salles contre 10 aujourd'hui

Confrontée à une hémorragie d'abonnés en France et à la concurrence croissante de Netflix et Amazon, Canal+ veut pouvoir diffuser les films 6 mois après leur sortie en salles, contre 10 aujourd'hui, affirme son directeur général. "Au moment où les Netflix et Amazon prennent des positions dominantes, cette mesure nous paraîtrait un geste fort", déclare Maxime Saada dans un entretien au Journal du dimanche (JDD), en évoquant ses attentes vis-à-vis du nouveau gouvernement. Cette modification de la chronologie des médias ramènerait "le délai actuel de diffusion des films sur Canal+ de dix mois à six mois après leur sortie en salles", précise-t-il.

Le groupe Canal+ veut également "que les acteurs vertueux du PAF (paysage audiovisuel français) qui paient leurs impôts en France, qui respectent les quotas, bénéficient d'avancées notables", ajoute son dirigeant. "Et que les moins vertueux (c'est-à-dire les Netflix, Youtube, SFR...) en soient écartés. Au nom de l'équité", réclame M. Saada.

La filiale de Vivendi réclame en outre un dispositif législatif "efficace" contre le piratage en France, à l'instar de ceux adoptés par l'Allemagne et le Portugal, où "chaque fraudeur identifié est mis à l'amende".

Canal+, qui depuis l'arrivée de BeIN Sports en 2012 perdait "plusieurs centaines de milliers d'abonnés par an en France métropolitaine", "se redresse" désormais grâce à de nouvelles offres et aux partenariats noués avec les opérateurs Orange et Free. Ces derniers "se traduisent, à eux seuls, par quelque 3 millions de nouveaux abonnés sur les 6 derniers mois", indique M. Saada.

Cette transformation du modèle de Canal+, associée à un plan d'économies de 350 millions d'euros sur trois ans et à une "accélération du développement à l'international", doit permettre à la filiale de Vivendi de "passer de 5 à 10 millions d'abonnés en France métropolitaine". Canal+, qui compte 7 millions d'abonnés à l'international, dont 3 en Afrique, a aussi l'intention de lancer une offre en Birmanie dans les prochains mois.



Regardez l'une des rares apparition de Jean... par morandini