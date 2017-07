EXCLU - Audiences: TF1 et France 2 à égalité sur la moyenne de la journée de samedi - Voici comment...

Selon les chiffres que s'est procuré jeanmarcmorandini.com , TF1 et France 2 sont à égalité parfaite sur la journée de samedi avec 17,4% de part de marché.

Il est rare que la chaîne publique parvienne à se hisser au niveau de TF1, mais hier grâce au Tour de France et à Fort Boyard qui sont arrivés en tête des audiences, France 2 a été boostée.

La chaîne publique est donc la première chaîne de France de 6h du matin jusqu'à 11h50 où Jean-Luc Reichman sur TF1 écrase tout avec plus de 3 millions de téléspectateurs et Anne-Claire Coudray avec plus de 5 millions pour son journal de 13h.

Idem pour le magazine "reportage" qui fait 1,5 million de téléspectateurs de plus que "13h15" sur France 2.

Mais à 15h, avec le début du Tour de France, France 2 prend la main avec 1 million de téléspectateurs de plus que les reportages de TF1 sur le thème "j'ai 2 métiers" puis "maman d'ados".

A la fin du Tour de France, TF1 repasse devant France 2 avec "50 Mn Inside" et le journal de 20h, mais perd la main avec "Stars sous hypnose" battue par Fort Boyard sur France 2.

Même en deuxième partie de soirée, le best of de Laurent Ruquier sur France 2 attire 100.000 téléspectateurs de plus que la rediffusion de Stars sous hypnose.

.



Tour de France: Série de chutes plus... par morandini