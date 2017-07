Audiences Access: France 3 et le 19/20 parviennent à dépasser 50 Mn Inside sur TF1 - Thierry Ardisson à 814.000 sur C8

C'est le 19/20 de France 3 qui est en tête hier soir en access, avec l'édition nationale et 2.256.000 personnes et 16,1% alors que "50 Mn Inside" sur TF1 est juste derrière avec 2.134.000 personnes et 16,2% de part de marché.

Du côté de France 2, le Vélo Club diffusé à partir de 19h est à 1.793.000 et 13,8%.

Du côté des talks, "C l'hebdo" est en vacances, du coup, seul Thierry Ardisson était au rendez-vous avec 814.000 et 5% de part de marché.



