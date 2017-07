Audiences: Grâce au lancement du Tour de France, large domination de France 2 tout l'après-midi

Christopher Froome est le seul des favoris à la victoire finale à avoir répondu réellement présent lors de cette première étape dans les rues de Düsseldorf. Le Britannique, double tenant du titre, s'est classé sixième et compte déjà 35 secondes d'avance sur Richie Porte, 36 sur Nairo Quintana, 39 sur Romain Bardet, 40 sur Fabio Aru, 42 sur Contador et Fuglsang. Il faut également noter l'abandon d'Alejandro Valverde, blessé après une chute terrible dans un virage, qui est un vrai coup dur pour l'équipe Movistar et son leader Nairo Quintana.

Côté audience, 2.319.000 personnes étaient devant France 2, la chaîne étant largement leader l'après-midi avec 23,3% de part de marché. A la même heure avec ses documentaires, TF1 est à 978.000 pour les "mamans d'ados" et à 1.236.000 pour la première partie de 50 Mn Inside.



