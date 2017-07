Thierry Ardisson ironise une nouvelle fois, hier soir, sur les gaffes d'Alessandra Sublet - Regardez

On pensait que la guerre entre Thierry Ardisson et Alessandra Sublet avait fait une pause avant l'été, mais visiblement il n'en est rien, car hier soir l'animateur s'est amusé à ironiser sur les fautes de Française de sa consoeur. Dans le cadre du jeu "Dit ? Pas dit" il a cité à deux reprises deux phrases qu'il attribue à Alessandra Sublet, le tout dans un éclat de rire général et face à Moundir...

Regardez



Thierry Ardisson ironise une nouvelle fois... par morandini