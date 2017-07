Michèle Laroque très mal à l'aise sur le plateau d'Ardisson quand il évoque sa liaison avec François Baroin - Regardez

Michèle Laroque était hier soir une des invités de Thierry Ardisson dans Salut les terriens sur C8. L'actrice est venue faire la promotion de son nouveau film, mais très vite, l'animateur a voulu évoquer avec elle sa relation avec François Baroin. Et même si Michèle Laroque a gardé le sourire pendant la séquence, il était clair qu'elle n'a pas vraiment apprécié ce moment. D'ailleurs, un peu plus tard dans l'émission, elle lancera ironiquement à Thierry Ardisson: "C'est vraiment bien ici.. On ne parle pas de la vie privée des gens, c'est super !"



Michèle Laroque très mal à l'aise sur le... par morandini