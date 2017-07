Tour de France: Série de chutes spectaculaires hier à Düsseldorf lors de la 1ère étape - Regardez

Le départ du Tour de France en Allemagne hier a été marqué par une série de chutes comme vous allez pouvoir le constater avec la vidéo ci-dessous. La majorité des coureur s'est relevé sans blessure, mais hélas, ce n'est pas le cas pour Alejandro Valverde.

Après à peine quelques virages, l'Espagnol de 37 ans a glissé dans un virage sur la chaussée détrempée et a heurté la barrière à pleine vitesse, le genou en devant. Les images sont impressionnantes. Le coureur de la Movistar ne s'est pas relevé et a été forcé d'abandonner. Une glissade interminable, et un choc terrible contre les barrières de sécurité à l’opposé plus tard, le coureur de la Movistar a dû quitter prématurément la route du Tour. Evacué à l’hôpital en ambulance, Valverde a passé des examens, qui ont décelé une fracture de la rotule.



Tour de France: Série de chutes plus... par morandini