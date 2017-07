La branche malienne d'Al-Qaïda publie ce matin une vidéo de 6 otages, dont la Française Sophie Pétronin enlevée en décembre 2016

a branche d'Al-Qaïda au Mali a publié une vidéo de six otages étrangers, dont l'Australien Arthur Kenneth Elliott, âgé de 82 ans, et la Française Sophie Pétronin, a annoncé SITE, un centre américain spécialisé dans la surveillance en ligne de la mouvance djihadiste. La vidéo de 16 minutes et 50 secondes, non datée, a été publiée ce matin via la messagerie sur internet Telegram par le "Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans", une organisation djihadiste.

La Française Sophie Pétronin, à la tête d'une association d'aide à l'enfance, a été enlevée en décembre 2016 par des hommes armés à Gao, dans le nord du Mali. Aucun groupe n'avait jusqu'à présent revendiqué ce rapt.

Les otages sont présentés séparément dans la vidéo par un homme. A la fin de la vidéo, et sans formuler aucune demande, cet homme assure aux familles des otages qu'"aucune véritable négociation n'a commencé" pour leur libération, tout en affirmant que des discussions sont "toujours actives".



