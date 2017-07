Sondage: Le recul de l'islam radical est un sujet prioritaire pour 61% des Français très loin devant les retraites ou l'emploi

Le recul de l'islam radical est un sujet prioritaire pour 61% des Français. Un thème qui arrive très loin devant celui des retraites (43%), de l'école (36%), de l'emploi (36%) ou même du pouvoir d'achat (30%), d'après un baromètre de la transformation, réalisé par l'Ifop pour No Com et le JDD.

Si les Français adhèrent à la transformation à 70%, ils estiment à 37%, fin juin, qu'il est nécessaire de préserver le pays tel qu'il est pour en protéger l'identité. Un chiffre en hausse puisqu'un mois plus tôt, ils étaient 31% à être de cet avis.

Par ailleurs, les sondés sont de moins en moins nombreux à penser que la transformation va avoir des effets positifs sur leurs conditions de vie : 59% après l'élection présidentielle, seulement la moitié désormais. Une donnée peu encourageante pour un gouvernement qui procède, entre autres, à la réforme du code du travail et à la moralisation de la vie publique. Les réformes, justement, doivent être menées avec courage, justice et égalité, selon un tiers des Français interrogés pour ce sondage.



