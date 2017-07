Enquête fin de saison: Alors entre Yann Barthès et Cyril Hanouna, qui a vraiment gagné la guerre de l'access cette année?

39 semaines de combat intense entre deux émissions qui ne visent certes pas le même public, mais qui ont le même objectif, être leader en nombre de téléspectateurs. Alors toute l'année chacun a rivalisé d'astuces et de "coups" pour tenter d'être le premier.

L'aspect le plus visible a été la modification des horaires. En début de saison la fameuse "deuxième partie" qui fait l'objet de toutes les attentions débutait à 19h20 pour TPMP et 19h25 pour Quotidien.

Et très vite, les horaires ont glissé, car en télé plus on approche de 20h plus il y a du monde disponible devant la télé.

En cette fin de saison, la 2eme partie de Quotidien commence donc vers 19h50 et celle de TPMP vers 20h10. Des coupures artificielles qui ont pour seul objectif de faire monter l'audimat.

Même mécanique pour les horaires de fin et en particulier pour Quotidien qui, à son lancement en septembre dernier, finissait à 20h35 et qui désormais se termine à 21h05 soit en même temps que ...TPMP. Conséquence les primes sur ces deux chaînes commencent de plus en plus tard (vers 21h15 ou 21h20) provoquant la colère de nombreux téléspectateurs, mais visiblement, les chaînes s'en fichent...

Du côté des audiences, le HuffPost s'est procuré les chiffres d'audience moyens auprès des chaînes TMC et C8. Avec 1.44 million de téléspectateurs en moyenne, "TPMP" se positionne comme le 1er talk-show d'access de France en quotidienne devant "Quotidien" qui en a rassemblé lui 1,3 million. A titre de comparaison, l'audience moyenne de son ancêtre "Le Petit Journal" était de 1,2 million sur Canal+ la saison dernière.

Côté audiences, il faut également noter que le 8 mai dernier, au lendemain de la présidentielle, "Quotidien" a réalisé "la meilleure audience historique pour un talk-show d'access toutes chaînes confondues", affirme TMC avec 1,95 million de fans (soit 7,4% de PdA). Le record de la saison de "TPMP" sur C8 est lui de 1,846 million (7,2% PDA) le 2 janvier 2017.

Si on peut considérer que cette année était un tour de chauffe pour "Quotidien" face à TPMP, il est facile d'imaginer que la guerre sera encore plus féroce la saison prochaine, avec un handicap que Quotidien va devoir surmonter: l'année électorale est terminée, donc moins d'actualité politique au programme.

Côté TPMP, l'enjeu est le renouvellement. Cyril Hanouna a annoncé pour l'année prochaine une émission de décryptage et d'analyse après avoir écarté plusieurs chroniqueurs trop "télé-réalité" ou attirant un public "teenagers" comme Capucine Anav', Mathieu Delormeau, Enora Malagré et Cauet. Reste à savoir si le public suivra... La prochaine saison est clairement pour les 2 émissions celle de tous les dangers !



Deuxième round de la guéguerre entre Yann... par morandini