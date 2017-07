Les images effrayantes d'un homme percuté très violemment par un bus en Angleterre mais qui s'en sort par miracle ! Vidéo

Si le mot miracle a un sens, il est clair que celui-ci peut s'appliquer Simon Smith, 53 ans qui habite en Angleterre. Alors qu'il traversait une rue en Angleterre, à Reading, en Angleterre ce samedi 24 juin, un chauffeur de bus a perdu le contrôle de son véhicule et a glissé sur plusieurs mètres le percutant de plein fouet. Les vidéos de surveillance placées au coin de la rue ont immortalisé ces images. Simon Smith est alors heurté très violemment par le bus et sous le choc on voit même sur la vidéo le pare-brise se briser, puis il chute avant de se relever calmement, mais visiblement sous le choc.

"Je suis chanceux d'être en vie et c'est ça le principal", a-t-il ainsi confié quelques heures plus tard à là BBC



