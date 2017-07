A partir d'aujourd'hui les chauffeurs de VTC doivent apposer un nouveau macaron officiel sur leur voiture

Un nouveau dispositif prévoyant la délivrance d'une carte professionnelle et d'un macaron apposé sur la voiture sécurisés est entré en vigueur aujourd'hui pour les chauffeurs de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC), ont annoncé les ministres de l'Intérieur et des Transports. Ces nouvelles règles, publiées au Journal officiel le 7 avril, visent "à sécuriser la pratique de l'activité de conducteur de VTC, à fluidifier les procédures, et à faciliter l'efficacité des contrôles", soulignent Gérard Collomb (Intérieur) et Elisabeth Borne (Transports) dans un communiqué commun.

L'obligation pour les chauffeurs de VTC d'apposer un macaron lui aussi sécurisé sur leur véhicule doit quant à elle "permettre d'attester que le véhicule appartient à un exploitant dûment inscrit au registre".



