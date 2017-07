Quand Julien Courbet ironise dans un programme court sur lui-même mais aussi sur ses productions - Regardez

Hier soir, Julien Courbet présentait sur C8, "Les 7 pêchés capitaux" pour faire le bilan de la saison. Mais au début de l'émission l'animateur a diffusé un petit film de 3 minutes où plein d'autodérision, il se moquait de lui même et ironisait sur certaines de ses productions. Beaucoup d'humour et de second degré pour cette vidéo que jeanmarcmorandini.com vous propose de revoir.

Quand Julien Courbet ironise dans un programme... par morandini