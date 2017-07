Très émue, Anne Sinclair évoque ses relations avec Simone Veil: "C'était une femme complètement naturelle et complètement normale" - Regardez

"À l'annonce de sa mort, j'ai ressenti du chagrin, parce que je l'aimais beaucoup", confie Anne Sinclair sur le plateau de France 2. "J'ai eu la chance de la connaitre bien, de connaitre sa famille dont je suis très proche. On voit bien dans tous les témoignages que chacun a sa Simone Veil, elle représente la France dont on est fier, et chacun a sa traduction de l'histoire de Simone, mais en même temps, c'était une femme normale et cette icône qu'on a fait d'elle, elle le vivait, elle le voyait, mais elle ne le ressentait pas comme ça, c'était une femme complètement naturelle et complètement normale", estime l'invitée du 20 heures.

Très émue, Anne Sinclair évoque ses relations... par morandini