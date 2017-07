New York - Un ancien médecin ouvre le feu dans un hôpital faisant un mort et 5 blessés avant de se suicider (Vidéo)

Un docteur a été tué et cinq autres personnes ont été gravement blessées dans la fusillade survenue vendredi dans un hôpital du Bronx, a indiqué le maire de New York, Bill de Blasio. Le tireur à l’origine de la fusillade est un docteur, ancien employé de l’hôpital. Il s’est donné la mort après la fusillade, a précisé le maire. Selon les médias américains, qui ont identifié le tireur, il avait été accusé de harcèlement sexuel et avait démissionné il y a deux ans.

Il a pénétré l'établissement en blouse blanche, muni d'une arme automatique qu'il avait apparemment dissimulée sous la blouse, selon la police. La fusillade s'est déroulée aux 16e et 17e étages de l'hôpital, peu avant 15H00, une heure de pointe pour les consultations et les visites. La police a rapidement encerclé l'hôpital situé sur l'une des grandes artères du Bronx, postant des hommes en armes sur les toits alentours et fouillant étage par étage. Le tireur a finalement été retrouvé mort dans une mare de sang au 17e étage de l'établissement. Après avoir tenté de s'immoler par le feu, il s'est apparemment tiré lui-même dessus...



New York - Un ancien médecin ouvre le feu dans... par morandini