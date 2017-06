Avec 7.200 euros par mois, le député Jean-Christophe Lagarde affirme "gagner moins que le salaire moyen des Français"

Des députés coupés de la réalité ? On nous avait promis que cela n'existerait plus avec cette nouvelle assemblée, et pourtant, le député Jean-Christophe Lagarde en a fait une bien belle dans Quotidien sur TMC

Interrogé par un des journalistes de l'émission le député UDI a affirmé qu’il gagnait «moins que le salaire moyen des Français».

Et d'ajouter: "Moi Monsieur, je vais vous dire que j'ai, à mon avis, moins que le salaire moyen des Français – eh oui, il faut un tout petit peu réfléchir – au regard du nombre d'heures que j'y consacre, du peu de week-ends que je peux avoir et des responsabilités que j'exerce. Quand vous travaillez 15 heures par jour... Quand je fais visiter l'Assemblée nationale à des groupes d'enfants qui posent cette question, je leur réponds souvent que leurs parents, ils termineront leurs 35 heures le vendredi, moi je les ai terminées le mercredi à midi."

Rappelons que le salaire d'un député est de plus de 7.200 euros par mois, alors que le salaire moyen des Français est 2.957 euros brut.

