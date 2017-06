Hommage - Simone Veil, une vie hantée par la Shoah: "Nous n'étions que des victimes honteuses, des animaux tatoués" (Vidéo)

La jeune Simone Jacob, âgée de 16 ans, vient juste de passer son bac quand elle est arrêtée, parce que juive, par la Gestapo à Nice le 30 mars 1944. Elle sera déportée avec sa sœur Madeleine et sa mère, Yvonne, à Drancy puis à Auschwitz. Son autre sœur, Denise, avait elle-même été déportée en tant que résistante à Ravensbrück. Son père et son frère Jean disparaîtront dans la tourmente, en Lituanie. Jeunes et robustes, Simone Veil et sa sœur ne devront leur survie qu'au fait d'avoir été employées pour les usines Siemens à Bobrek. Leur mère, atteinte du typhus, décédera le 15 mars à Bergen-Belsen où elles furent transférées devant l'avancée soviétique.

Regardez



Simone Veil, une vie hantée par la Shoah: "Nous... par morandini