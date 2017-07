Audiences TNT: France 5 domine très largement la soirée avec "Echappées belles" - Cstar à la traine avec un documentaire sur les clips

France 5 diffusait le magazine "Échappées belles". L'émission a été suivie par 958.000 téléspectateurs, soit 5% de part de marché

Arte avec "A la découverte des mers du Sud" est à 558.000 personnes et 2,8% de part de marché

"Les enquêtes impossibles" étaient diffusées sur NT1. Le magazine, présenté par Pierre Belmare a attiré 548.000 personnes, soit 3,1% du public

W9 diffusait un documentaire. "Céline, pour toujours" a séduit 553.000 personnes, soit 2,9% de part de marché.

C8 diffusait un spectacle. "Florent Peyre : tout public ou pas" a captivé 498.000 téléspectateurs, soit 2,7% de part de marché.

TMC pariait sur un téléfilm. "Une femme d'honneur" a séduit 454.000 personnes, soit 2,4% de part de marché

Chérie 25 programmait un téléfilm. "Nuages" a réuni 439.000 téléspectateurs et 2,3% de part de marché.

6Ter misait sur un téléfilm. "Merci papa, merci maman" a séduit 332.000 téléspectateurs, et 1,7% du public.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "Retour à l'instinct primaire" a séduit 331.000 téléspectateurs, et 1,7% du public.

France O programmait un téléfilm. "Terre violente" a attiré 327.000 téléspectateurs et 1,7% de part de marché.

HD1 misait sur une série. "Stalker" a attiré 275.000 téléspectateurs, et 1,4% du public.

France 4 diffusait une série. "Hooten and the lady" a réuni 215.000 téléspectateurs et 1,1% de part de marché.

NRJ12 misait sur "Diane, femme flic". La série a convaincu 210.000 personnes pour 1,1% du public

Gulli diffusait "Power Rangers : Ninja Steel". Le film a séduit 200.000 personnes, soit 1% de part de marché.

Numéro 23 pariait sur un documentaire . "Sociétés secrètes" a convaincu 171.000 personnes, et 0,9% du public.

CSTAR misait sur un documentaire. "La story du clip" a séduit 130.000 téléspectateurs, soit 0,7% de part de marché.





...



L'enchainement curieux de Michel Drucker entre... par morandini