Benjamin Castaldi répond à la polémique sur la pub Gifi qu'il a faite avec Loana: "Allez vous faire foutre !" - Regardez

Il y a quelques jours, la chaîne de magasins "Gifi" lançait une nouvelle publicité.

Dans celle-ci, Benjamin Castaldi et l'ancienne star de la télé-réalité Loana vendent un jacuzzi.

Un spot qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Certains internautes la jugeant "honteuse", "grossophobe", "sexiste".

Hier, dans "TPMP" sur C8, Benjamin Castaldi a tenu à s'exprimer après la polémique.

"Je voulais refaire un coup avec Loana. On a eu cette idée là ensemble", a déclaré le chroniqueur, qui a précisé avoir fait cette pub "bénévolement".

Et de continuer : "Pendant quatre, cinq jours, tout le monde a dit que c'était génial et drôle. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il y a deux-trois couillons qui ont dit "c'est grossophobe"... et maintenant ça fait polémique".

"Je vais vous dire une chose : au train où vont les choses en France, moi je ne ferai plus rien ! J'ai les boules. (...) Quand on fait quelque chose qui est censé être du second degré et de l'humour, ça devient une polémique. On est juste là pour se marrer et c'est mal perçu. Allezvous faire foutre !", a-t-il conclu.

De son côté, Loana a elle aussi souhaité mettre les choses aux clairs.

"Je déplore toutes ces polémiques autour du clip publicitaire que j'ai fait avec Benjamin et la ravissante Kelly. Il n'est en rien ni sexiste, ni "grossophobe".

Je ne porte en rien à l'atteinte de la femme et encore moins des personnes rondes.. Juste un peu d'humour et de l'autodérision ME concernant et personne d'autres..

Me transformer en l'espace d'un instant en naïade magnifique n'a rien d'avilissant au contraire, j'en ai été très fière..

Quelle personne ayant perdu plus de 25kg, et en ayant subi des moqueries par rapport à l'esthétique durant des mois ne serait pas fière de pouvoir revenir en robe de bain (et faire un clin d'œil amusé sur une scène de son passé..)", a-t-elle lâché sur Instagram.

.

Regardez

.



Benjamin Castaldi répond à la polémique de la... par morandini