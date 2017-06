Figure de la vie politique française, rescapée de la Shoah, Simone Veil est morte ce matin à 89 ans - Voici les principaux hommages

15h31: En raison du décès de Simone Veil, plusieurs chaînes bouleversent leurs programmes :

15h18: François Fillon, candidat LR à l'élection présidentielle, a publié un message en hommage à Simone Veil, lui aussi sur Facebook. "Je garderai toujours en mémoire cette visite à ses côtés du camp d'Auschwitz, où Simone me parla d'une jeunesse meurtrie qui guida toute sa vie".

13h33: Nicolas Sarkozy, très proche de Simone Veil, a publié un long et vibrant hommage sur Facebook.

Il a notamment déclaré : "J’ai connu Simone Veil, j’ai admiré Simone Veil et je veux l’écrire ici, j’ai aimé Simone Veil dont l’amitié ne m’a jamais fait défaut. Son regard bleu pouvait exprimer l’autorité et même la colère mais il y brillait toujours une grande bonté et la lueur de l’espoir".

12h12: De très nombreuses personnalités politiques mais aussi de nombreux journalistes, internautes et citoyens demandent l'entrée de Simone Veil au Panthéon

12h05: Alain Juppé a également rendu hommage sur Twitter : "Simone Veil nous quitte.Tristesse. Profond respect pour la femme politique,son courage,son audace dans le combat pour la condition féminine"

12h02: Benoit Hamon s"'incline à la nouvelle du décès de Simone Veil, survivante de la Shoah, ministre de la loi IVG, inlassable européenne".

11h59 : Jean-Louis Borloo a réagit sur RTL suite au décès de Simone Veil. « Elle est le symbole de la paix, de l’entente entre les hommes, de la solidarité. » Elle est absolument le symbole de la vie et de la paix et la paix c’est en même temps un combat. Cette femme pour tous les européens, incarne cette Europe, la réconciliation franco-allemande c’était pour elle absolument vital, elle considérait qu’on en faisait jamais assez, qu’il y a avait trop de malentendus, elle avait ce regard vert, bleu, limpide à la fois doux et perçant.

11h50: Ségolène Royal, ex-ministre de l'Écologie, rend hommage aux combats de l'ancienne ministre de la Santé :

11h49 : Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, estime que "nous perdons une des plus grandes femmes de notre temps, un modèle de courage et d'humanité" :

11h48: Sur Twitter, Najat Vallaud Belkacem, l'ancienne ministre de l'Education rend hommage à Simone Veil en citant Andrée Chedid :

11h43: Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé : "L'image qui restera de Simone Veil est celle d'une femme politique déterminée. C'est avec beaucoup de reconnaissance que j'évoque le combat de Simone Veil. Dès lors que l'on parle du droit des femmes à disposer de leur corps, on parle de celle qui a permis que cela soit possible par la loi (...) Quand on entre au ministère de la Santé, on doit poursuivre son combat"

11h40: Nicolas Dupont-Aignan, président de "Debout la France" a également réagi sur Twitter :

11h37: Pour Jean-Luc Mélenchon, "Madame Veil appartient au meilleur de notre Histoire"

11h34: Marine Le Pen, présidente du Front national, a réagi par un communiqué publié sur son site internet : "Nous apprenons ce matin le décès de Madame Simone Veil, une femme qui aura incontestablement marqué de son empreinte la vie politique française. Je présente à sa famille et à ses proches mes condoléances les plus sincères. J’ai aussi une pensée pour sa famille politique, avec qui Simone Veil a défendu ses convictions avec constance. Je salue enfin le combat pour la Mémoire qui fut celui de toute sa vie".

11h30: Le Premier ministre Edouard Philippe a également rendu hommage à Simone Veil :

11h26: "L'héritage culturel que nous laisse Simone Veil est énorme. On se souviendra du combat courageux qu'elle a mené pour l'IVG (...) Son comportement restera une source d'inspiration pour des générations entières. C'est un exemple de femme, d'être humain et de personnalité politique" a déclaré Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Egalité femmes/hommes sur BFMTV.

11h18: Pour François Hollande, ex-chef de l'État, Simone Veil "a incarné la dignité, le courage et la droiture" (Facebook)

11h05: Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil Constitutionnel, a rendu hommage à Simone Veil : "Elle a incarné avec une grande dignité la déportation des Juifs de France revenu des camps (...) Elle a également incarné pour toute une génération le combat des femmes".

11h00: Le président de la République, Emmanuel Macron, a réagi sur Twitter : "Très vives condoléances à la famille de Simone Veil. Puisse son exemple inspirer nos compatriotes, qui y trouveront le meilleur de la France"

10h43: L'ancienne ministre Simone Veil, qui avait porté la loi légalisant l'avortement en France en 1974, est morte vendredi matin, a annoncé à l'AFP son fils Jean Veil.

"Ma mère est morte ce matin à son domicile. Elle allait avoir 90 ans le 13 juillet", a indiqué l'avocat.

Simone Veil, femme politique emblématique, est à l'origine de la loi qui porte son nom et qui a dépénalisé l'interruption volontaire de grossesse lorsqu'elle était ministre de la Santé.

Surnommée "Momone", chignon noué et tailleur Chanel, elle apparaît rassurante et maternelle de prime abord. Mais son regard vert acéré est parfois traversé d'éclairs. Ils en disent long sur son caractère, exigeant, passionné, autoritaire, voire "épouvantable" selon certains, sur son esprit prompt à la rébellion et à la colère.

Elle naît le 13 juillet 1927 à Nice, au sein d'une famille juive et laïque. Son père, homme rigoureux et architecte de profession, pousse ses quatre enfants à lire les classiques: Montaigne, Racine ou Pascal.

Simone Jacob est déportée en 1944 au camp de concentration d'Auschwitz, avec sa famille. Elle en revient avec ses deux soeurs, mais sans parents ni frère. "Je crois être une optimiste, mais, depuis 1945, je suis dénuée d'illusions", dit cette ennemie de la langue de bois qui n'oubliera jamais de reprocher à certains "amis" politiques leurs "dérives "extrêmes droitières"".

Elle rencontre en 1946 à Sciences-Po Antoine Veil, futur directeur général de la compagnie aérienne UTA. Le couple a trois fils, dont le célèbre avocat Jean Veil. Un des enfants est disparu en 2002. Antoine est mort en avril 2013.

Magistrate, Simone Veil rejoint en 1956 l'administration pénitentiaire puis s'occupe des problèmes d'adoption. Sa maison est déjà un salon politique, où se côtoient gaullistes et centristes.

Elle entre en politique en 1974 comme ministre de la Santé dans le gouvernement Chirac. Son combat pour faire adopter la loi - contre une partie de la droite - sur l'interruption volontaire de grossesse, fait d'elle pour longtemps la personnalité politique la plus populaire de France.

Les attaques qu'elle subit sont violentes. "On avait inscrit sur la porte de mon domicile: " Veil = Hitler "", se rappellera celle qui est aujourd'hui présidente d'honneur de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Il restera, dans la mémoire collective, l'image d'une femme touchée, fin 1974, en pleine Assemblée nationale mais ne cédant pas.

En juin 1979, Simone Veil est élue présidente du Parlement de Strasbourg, jusqu'en 1982. De 1984 à 1989, elle est à la tête du groupe libéral, démocratique et réformateur. "Le fait d'avoir fait l'Europe m'a réconciliée avec le XXe siècle", assurait cette pionnière.

Dans le gouvernement Balladur de 1993, elle devient ministre d'Etat, chargée des Affaires sociales, Santé et Ville. Partisane (sans trop d'enthousiasme) de Raymond Barre à la présidentielle de 1988, elle soutient Edouard Balladur dans la course à l'Elysée en 1995.

En 1997, elle préside le Haut conseil à l'intégration et en 1998 siège au Conseil constitutionnel, jusqu'en 2007.

Elle a incarné, comme ministre, la fibre sociale et a parfois pris des positions proches de la gauche sur des sujets sociétaux. Son soutien - parfois critique - à Nicolas Sarkozy en 2007, au détriment de François Bayrou, illustre sa singularité dans le paysage politique qui explique en partie sa popularité.

Avec un tel parcours, pourquoi n'a-t-elle jamais brigué l'Elysée ? "Je ne me suis jamais sentie la capacité d'exercer un tel pouvoir. "Je suis trop indépendante pour cela", a-t-elle expliqué de sa voix claire, au débit rapide, inflexible.

Personnalité féminine préférée des Français, selon un sondage de 2014, elle a été élue en 2008 à l'Académie française, devenant alors la sixième femme à rejoindre les Immortels. Mon père, "disparu dans les pays baltes, révérait la langue française", a-t-elle souligné dans son discours de réception.

