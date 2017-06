Fatigué, le chroniqueur culinaire Jean-Luc Petitrenaud arrête de présenter provisoirement son émission sur France 5

Jean-Luc Petitrenaud est fatigué, et il le dit clairement ce matin dans le Parisien. "Cela fait vingt ans que je travaille douze mois sur douze, ces dernier mois, je me sentais fatigué et je ne voulais pas que les téléspectateurs le ressentent".

Agé de 66 ans, l'animateur l'assure, il ne s'agit que d'une pause et non d'un arrêt définitif, d'ailleurs à la rentrée, le magazine gardera son nom, "Les escapades de Petitrenaud", mais sera présenté par la chroniqueuse de Télématin, Carine Teyssandier.

Quand à Jean-Luc Petitrenaud, il veut rassurer ceux qui l'aiment: "Cela n'a rien à voir avec un problème de santé, c'est juste un problème de fatigue, la fatigue ça existe vraiment. Je vais profiter de cette pause pour écrire un livre".



