Natacha Polony réclame 500.000 euros d'indemnités de licenciement à Europe 1... et arrive en quotidienne sur LCI

Natacha Polony a appris, il y a quelques semaines qu'elle ne serait pas à la rentrée sur Europe 1 après 5 ans de revue de presse quotidienne... Et visiblement, les choses ne se passent pas bien avec la direction de la station. La Lettre de l'Audiovisuel révèle ce matin que la journaliste réclame la requalification de ses CDD en CDI, mais également 500.000 euros d'indemnités de licenciement.

Au même moment, ultime pied de nez, LCI annoncé hier soir avoir recruté Natacha Polony pour présenter notamment une revue de presse à la rentrée, la journaliste et essayiste trouvant ainsi un point de chute après l'arrêt de ses collaborations avec Europe 1 et Paris Première. À partir de la rentrée, "Natacha Polony réalisera une revue de presse quotidienne dans le talk présenté par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot (autre nouvelle recrue de LCI, NDLR), du lundi au vendredi à 10H00", a précisé la chaîne d'information du groupe TF1.

Née le 15 avril 1975, Natacha Polony a démarré sa carrière de journaliste en 2002 au journal Marianne. Connue pour ses prises de position sur les questions éducatives et sociétales, elle a fondé en 2015 son propre laboratoire d'idées, le Comité Orwell, puis a lancé cette année sa propre web TV, "Polony TV".



