URGENT : Le président du club de football de Montpellier Louis Nicollin est décédé

Le président du club de football de Montpellier Louis Nicollin est décédé

Le président du Montpellier Hérault, qui fêtait ce jeudi ses 74 ans, a fait un arrêt cardiaque alors qu'il se trouvait dans un restaurant à Garons. Transporté en urgence par les pompiers à l'hôpital Carémeau de Nîmes, il est décédé vers 18 h. Agé de 74 ans, Louis Nicollin, qui fêtait son anniversaire, était le président du groupe Nicollin, spécialisé dans le nettoyage et le ramassage et le retraitement des déchets ménagers et industriels. Il était également président du Montpellier Hérault Sport Club depuis 1974.