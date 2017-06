"Honteuse", "grossophobe", "sexiste": La pub de la marque "Gifi" avec Benjamin Castaldi et Loana suscite la colère des internautes - Regardez

Il y a quelques jours, la chaîne de magasins "Gifi", qui a pour slogan "Gifi, des idées de génies" n'a peut-être pas eu l'idée du siècle.

Depuis le 21 juin, une publicité dans laquelle Benjamin Castaldi et l'ancienne star de la télé-réalité Loana vendent un jacuzzi a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

La publicité rappelle la célèbre scène où avaient été filmés Loana et Jean-Édouard dans "Loft Story" il y a 16 ans.

"On m'a demandé à moi de réaliser une pub pour un jacuzzi. Spielberg, Scorsese : on tape au milieu, on a Castaldi. Donc là, je réunis mon équipe marketing, on réfléchit : jacuzzi, eau, eau, villa, villa, bim, idée de génie : Loana", annonce le chroniqueur de "TPMP" dans la publicité.

L'ancienne bimbo du Loft lui répond alors : "Je comprends pourquoi tu as pensé à moi, on n'a pas changé" mais Benjamin Castaldi n'approuve pas les dires de Loana...

Sauf que le physique sulfureux de Loana n'est plus le même qu'en 2001.

Lorsque Loana trempe son pied dans l'eau du jacuzzi, elle se transforme en mannequin vêtue d'un maillot rouge qui rappelle Pamela Anderson dans "Alerte à Malibu".

Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas manqué de critiquer violemment la publicité.

Regardez :



"Honteuse", "grossophobe", "sexiste" : la pub... par morandini