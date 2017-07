Regardez l'incroyable vidéo d'un braquage et d'une prise d'otages publiée par la police suisse afin de retrouver des malfaiteurs armés

Fait rare pour un appel à témoins !

La police de Genève en Suisse a publié une vidéo incroyable pour tenter de retrouver les auteurs d'un braquage d'un diamantaire survenu en mars dernier.

Sauf que, dans cette vidéo, on peut suivre le braquage en haute définition sans aucun floutage : on y voit l'arme, le passage dans la salle des coffres, la marque de la doudoune d'un braqueur et même le modèle de la voiture dans lequel les hommes ont circulé.

Nos confrères de la version suisse de 20 minutes rapportent que les braqueurs avaient "pris en otage [le 13 mars dernier] un diamantaire qui s'apprêtait à rentrer dans son domicile de Cologny.

Ils l'avaient forcé à les accompagner dans sa société de commerce de pierres précieuses, au centre-ville. Là-bas, sous la menace, il leur avait ouvert un ou plusieurs coffres."

"Le diamantaire, ligoté, avait finalement été emmené dans la campagne genevoise, où il avait été abandonné sain et sauf dans son véhicule".

Le montant du butin avoisinerait les 14 millions d'euros.

Regardez :



