AVANT-PREMIERE: Loana effrayée par les insectes dans la cabine abandonnée de "Fort Boyard" - Regardez

Samedi soir, à 21h00, France 2 diffusera un nouveau numéro de "Fort Boyard", présenté par Olivier Minne.

Dans celui-ci, les téléspectateurs retrouveront Philippe Etchebest, Laurent Maistret, Loana, Olivier Dion, Enjoy Phoenix et Alma.

Ils joueront pour l'association Pompiers Solidaires, organisation humanitaire qui a pour vocation d’agir aussi bien au niveau local qu’à l’international afin de préparer les populations aux risques et aux crises, dans une logique de long terme et dans le respect des aspects culturels, sociaux et politiques du lieu de son action.

Au cours de l'émission, Loana devra se rendre dans la cabine abandonnée.

L'ex-candidate du "Loft Story" sera très vite effrayée par les insectes tombée sur elle.

.

Regardez en avant-première cet extrait

.



AVANT-PREMIERE: Loana effrayée par les insectes... par morandini