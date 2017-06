Pascal Soetens alias "Pascal le grand frère" annonce qu'il quitte NRJ12 pour rejoindre C8 à la rentrée - Regardez

Hier soir dans "TPMP", Julien Courbet recevait Pascal Soetens.

Le pilier de "SOS ma famille à besoin d'aide" a annoncé qu'il allait quitter NRJ12 pour rejoindre... C8 !

Après avoir remercié Stéphane Joffre (directeur général du pôle TV du groupe NRJ), l'animateur et éducateur a justifié son choix :

"On revient aux sources [à Pascal le Grand frère]. C8 est une chaîne qui me correspond plus maintenant".

Julien Courbet, qui produit Pascal Soetens, a annoncé que l'émission sera diffusée en prime-time à la rentrée sur la chaîne du groupe Canal.

Les raisons de ce transfert ?

Selon Julien Courbet, il y avait trop de rediffusions d'"SOS ma famille a besoin d'aide" sur NRJ12, ce qui agaçait Pascal Soetens.

Regardez :



