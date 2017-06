Radio: L'humoriste Arnaud Tsamère annonce qu'il quitte la matinale de RTL2 pour pouvoir "se consacrer à sa carrière"

Arnaud Tsamère va quitter la matinale de RTL2 à l'issue de l'émission qui sera diffusée demain et cela après une seule saison d'antenne. "Présenter une matinale de radio est un métier à part entière. C'est impossible de poursuivre ma carrière de comédien en parallèle", explique l'humoriste au Parisien.

L'émission matinale va en revanche se poursuivre sans Arnaud Tsamère mais avec Grégory Ascher et Justine Salmon qui ont d'ors et déjà annoncé qu'ils repartaient pour une saison et ils seront désormais seuls aux commandes de ce 6h-9h de la station Pop Rock.



Sur le plateau d'"Amanda", Arnaud Tsamère... par morandini