Camille Combal accuse "une radio concurrente d'avoir voulu déstabiliser sa matinale" sur Virgin Radio

Camille Combal publie un long message sur son compte Facebook pour remercier les spectateurs et les auditeurs qui l'ont suivi à la télé et à la radio, mais surtout il en profite pour dire une chose qu'il a sur le coeur concernant Virgin où il animera encore la matinale l'année prochaine.

Mais il en profite surtout pour dénoncer "une tentative de déstabilisation" de la part d'une autre radio.

Voici un extrait de ce qu'il écrit:

"Pour la radio on a la chance de faire une nouvelle année de Virgin Tonic dès le mois d’Août sur Virgin Radio ! Merci à Virgin et à ma Team incroyable ! L’équipe va évoluer… Ce n’est pas ma décision et ça m’attriste. Une radio concurrente et bien plus riche que nous a tenté de recruter toute mon équipe pour nous déstabiliser. Certain(e)s ont accepté comme vous avez pu le constater. C’est comme ça la vie nous réserve parfois de drôles de surprises mais je leur souhaite le meilleur dans leurs projets. Mais les vrais seront là ! Parce qu’ils n’oublient pas ce qu’on vous doit même si Virgin ne peut pas doubler leur salaire ! Et parce qu’on sait la chance que l’on a de vous avoir avec nous depuis 3 ans ! Et on a encore trop de souvenirs à se faire…"



Camille Combal au bord des larmes, en direct... par morandini