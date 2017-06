Rentrée Europe 1: Christophe Hondelatte prend la place de Sonia Mabrouk et Nicolas Poincaré qui se retrouvent les week-ends

Sonia Mabrouk et Nicolas Poincaré sont poussés vers le week-end dans la nouvelle grille d'Europe 1 qui se prépare dans le plus grand secret.

Sonia Mabrouk perd en effet "les grandes voix" qui étaient pourtant un succès en fin d'après-midi depuis plusieurs mois, et Nicolas Poincaré perd lui la tranche d'informations de fin d'après-midi.

Visiblement Sonia Mabrouk avait prévu ces changements, car on apprenait la semaine dernière qu'elle rejoignait CNews pour animer une tranche de débat et d'information. La nouvelle est plus surprenante pour Nicolas Poincaré qui avait annoncé qu'il quittait France 2 et son émission "Complément d'enquête" pour se consacrer à... sa tranche quotidienne sur Europe 1.

Ces deux pointures de l'info vont être remplacées à la rentrée par Christophe Hondelatte entre 17h et 19h.

Dans la première heure, il racontera des "fait-divers" liés à l'actualité, puis à partir de 18h, il présentera un journal.

A partir de 19h, c'est Frédéric Taddei qui prendra le relais.

Voici donc le résumé de ce que l'on sait, à cette heure sur la nouvelle grille d'Europe 1:

7h/10h: Patrick Cohen

10h/12h: Daphné Bürki

12h/12h30: Anne Roumanoff (Non confirmée)

12h30/14h: Europe Midi

17h/19h: Christophe Hondelatte raconte + Info

19h/21h: Frédéric Taddei



En raison de ses mauvaises audiences, l... par morandini