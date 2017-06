La chaîne Gulli annonce le lancement d'une version destinée au monde arabe, "Gulli Bil Arabi"

Gulli, la chaîne de télévision pour enfants du groupe Lagardère, a annoncé mercredi le lancement d'une nouvelle déclinaison destinée au monde arabe, "Gulli Bil Arabi".

La chaîne indique dans un communiqué avoir conclu un accord avec un premier diffuseur, l'opérateur panarabe de télévision par satellite My-HD, basé à Dubaï, qui va permettre de diffuser cette déclinaison en langue arabe dans 18 pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

"Gulli Bil Arabi porte les valeurs de la marque Gulli - tolérance, ouverture d'esprit et bonne humeur - et s'adresse à tous les enfants de Rabat à Mascate, avec une offre de programmes riche et variée, destinée à les faire rire, découvrir, apprendre et s'émerveiller", a souligné Caroline Cochaux, directrice déléguée du pôle télévision de Lagardère Active, citée dans le communiqué.

La chaîne y voit aussi un plus pour le rayonnement des dessins animés français, qui occuperont une part "substantielle" de cette version en arabe.

Lancée en 2005, Gulli, diffusée sur la TNT, est la première chaîne gratuite française à destination des enfants. Elle a lancé déjà des versions localisées en Russie, Europe de l'Est et Afrique.

.



"4 pattes pour une famille", la nouvelle... par morandini