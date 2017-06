Découvrez les 1ères images d'"Undressed", la nouvelle émission de dating d'NRJ12 présentée par Tatiana-Laurence et Xavier Delarue le 12 juillet en Prime - Regardez

Après "L'amour est aveugle" sur TF1 où des célibataires cherchaient leur âme-sœur dans l'obscurité la plus totale, "Undressed" propose à deux célibataires de se rencontrer dans un lit, en sous-vêtements !

Cette nouvelle émission de dating sera diffusée sur NRJ12 en prime-time le 12 et 19 juillet prochains et sera présentée par le couple vu précédemment dans "Secret Story" : Tatiana-Laurence Delarue et Xavier Delarue.

"Deux inconnus prêts à tout pour trouver l'amour vont se rencontrer pour la toute première fois dans une pièce obscure avec juste un lit et un écran (...) Et si les rencontres commençaient par la fin ?" prévient la bande-annonce.

Une fois en sous-vêtements, les participants s'allongeront sur un lit et se rapprocheront grâce à un écran disposé en face d'eux.

Au bout d'une heure, chacun appuiera sur "oui" ou "non" pour savoir s'ils veulent rester dans le lit... ou ne plus se revoir !

Regardez les premières images





Découvrez les premières images d'"Undressed... par morandini