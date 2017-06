Après avoir présenté pendant 32 ans "Télématin", William Leymergie, les larmes aux yeux, a fait ses adieux à l'émission sur France 2 - Regardez

9h25 ce matin : William Leymergie cède son poste de présentateur de la célèbre émission "Télématin", après en avoir été le leader depuis le 10 janvier 1985.

Tout au long de l'émission, les chroniqueurs ont rendu hommage à celui qui a présenté l'émission pendant 32 ans, sur Antenne 2 puis France 2.

Juste avant ses adieux, l'animateur a reçu un hommage en chanson de la part de ses collègues.

C'est donc William Leymergie ému qui s'est adressé aux téléspectateurs pour les remercier de leur fidélité :

"Entre vous et moi, ça fait presque 40 ans de vie commune (...) cette longue liaison, je ne suis pas prêt de l'oublier"

Et a ajouté : "Grâce à vous, j'ai appris tellement de choses pour vous les offrir sous forme de chroniques (...). Ajoutez à cela le talent des professionnels de France 2 pour les mettre en forme et vous aurez des audiences exceptionnelles, merci pour cela aussi"

"Vous et moi on est comme des colocs de la télé, on se voit si tôt le matin. Parfois on a un peu l'impression qu'on vit ensemble non ? C'est vous dire à quel point vous allez me manquer (...) Je vous demande de faire le meilleur accueil à ce qui vont me succéder à la production et à la présentation de cette émission Je les connais tous, ce sont des grands professionnels, vous pouvez leur faire confiance. Merci à tous d'avoir été là, si souvent".

William Leymergie a ensuite fondu en larmes dans les bras de ses collègues et de Sophie Davant.

En attendant la succession de Laurent Bignolas à la rentrée, il y a aura plusieurs présentateurs au cours des émissions de l'été.

William Leymergie a fait "valoir ses droits à la retraite" pour quitter le groupe France Télévisions.

Regardez :



Après avoir présenté pendant 32 ans "Télématin... par morandini