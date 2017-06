L'écrivain anglais Michael Bond, créateur de l'ours Paddington, est décédé à l'âge de 91 ans

L'écrivain anglais Michael Bond, créateur du célèbre ours Paddington, est mort mardi à son domicile à l'âge de 91 ans, après une courte maladie, a annoncé mercredi sa maison d'édition, HarperCollins.

Bond avait créé en 1958 le célèbre petit ours au duffle-coat bleu et chapeau rouge, dont les livres, traduits en plus de 30 langues, ont été vendus à des millions d'exemplaires.

Les aventures de Paddington ont également été adaptées au cinéma en 2014.

.



L'ours Paddington - Bande annonce officielle VF... par morandini