Angleterre: Un homme se fait violemment renverser par un bus et se relève tranquillement pour boire une bière ! - VIDÉO

C'est ce que l'on peut appeler "un miraculé" !

Il y quelques jours, à Reading en Angleterre, un homme a été violemment renversé par un bus hors de contrôle.

La scène a été filmée par les caméras de surveillance de Gun Street, à Reading.

L'homme s'est ensuite relevé immédiatement et... est entré dans un pub !

Malgré la violence du choc, Simon Smith, 53 ans, n'a subi que des égratignures.

On ne sait pas ce qui a causé l'accident, mais la police de la Tamise Valley a déclaré n'avoir procédé à aucune arrestation.

Une ambulance a été appelée sur les lieux et la route a été fermée pendant environ deux heures.

En plus d'être miraculé, Simon Smith s'est relevé et est allé boire une bière : "Je suis heureux d'être en vie (...) Je suis allé boire une pinte pour me détendre" a-t-il confié à la BBC.

.

Regardez (attention images violentes)



.



Angleterre : Un homme de 53 ans se fait... par morandini