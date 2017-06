Marie-Claude Pietragalla annonce qu'elle quitte le jury de l'émission de TF1 "Danse avec les stars" pour "des raisons professionnelles"

Dans un communiqué, Marie-Claude Pietragalla annonce qu'elle a décidé de quitter le jury de l'émission "Danse avec les stars" sur TF1 pour "des raisons professionnelles".

"J'ai partagé avec plaisir tout au long de ces 5 saisons mon expérience de l'art chorégraphique. La danse a vocation pour moi de parler à toutes et à tous au-delà des générations et des différences", explique-t-elle.

Et d'ajouter : "Mon regard d'artiste et de créatrice a permis de guider et d'accompagner de nombreux candidats à explorer leur potentiel, à dépasser leurs limites, tout en révélant leur sensibilité".

Marie-Claude Pietragalla - arrivée dès la troisième saison du programme - annonce qu'elle a décidé de "se consacrer pleinement aux multiples projets de [sa] compagnie le Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault pour les saisons prochaines".

"Cher Public, je vous remercie pour votre soutien indéfectible et votre fidélité", conclut-elle.



