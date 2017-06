France 5 annonce que Karim Rissouli présentera l'ensemble du rendez-vous politique diffusé le dimanche entre 18h30 et 20h45

Dans un communiqué, France 5 annonce qu'à la rentrée prochaine, Karim Rissouli sera à la tête de l'ensemble du rendez-vous politique de la chaîne le dimanche.

Entre 18h30 et 20h45, le journaliste présentera "C Politique" et "C Polémique", deux émissions lancées cette saison.

Il remplace Bruce Toussaint, qui présentera la matinale de Franceinfo en septembre, à la tête de "C Polémique".

A noter que "Bruce Toussaint continuera à présenter C dans l'air le vendredi et le samedi".

France 5 a tenu à "remercier le journaliste pour l'année passée à la tête de C polémique".



.



France 2 piégée par la prof invitée à... par morandini