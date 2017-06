Après avoir perdu sa chronique à 10.000 euros par semaine sur C8, Stéphane Guillon chouine sur les réseaux sociaux

Stéphane Guillon a choisi les réseaux sociaux pour s'expliquer après la décision de C8 ne pas le renouveler dans "Salut les terriens".

Il affirme avoir appris la décision par un journaliste qui lui demandait de réagir à l'annonce de cette nouvelle. Il ironise également sur la diffusion prochaine par Canal Plus de son spectacle.

Extraits

Chers amis, cher public,

J’ai appris hier à l’heure du laitier que je ne serai plus sur « Salut les Terriens » à la rentrée. Je l’ai appris grâce à un journaliste qui voulait savoir « Ce que ça me faisait ? / Ça me fait quoi ? Lui ai-je répondu, un brin interloqué. / Vous n’êtes pas au courant ? / Non. (malaise) / Vous êtes viré ! » Bref. J’aurais bien aimé que le groupe Canal Plus, avec qui je travaille depuis 2003, me prévienne, un petit coup de téléphone, cela se fait entre collègues. Pas un pot de départ, je n’en demande pas tant, mais un appel, ou un texto agrémenté d'un Smiley l'air contrit. Plus facile qu’un appel. Mais encore une fois, je ne juge pas, chacun sa méthode.

(...) Je sais que la décision de me virer a été imposée à Thierry Ardisson et qu’il en est malheureux.

(...) Si C8 me vire, la chaine l’assure : « Elle m’aime toujours, preuve en est, elle diffusera mon one-man show en septembre ». Je suis entièrement rassuré par cette marque d’amour, mais je ne voudrais surtout pas qu’ils se sentent obligés de le faire. Je peux leur racheter les droits s’ils le souhaitent. En magasin, on a quinze jours pour rapporter un article qui ne vous satisfait pas. Là, ça fait plusieurs mois qu’ils ont acheté le produit, mais je suis prêt à faire un geste. Le client est roi. Et si l’article a un vice de forme, je le reprends. (...)



