Enceinte, la championne de tennis Serena Williams pose nue en Une de Vanity Fair et provoque des réactions contrastées

Elle est enceinte et elle assume ses formes ! La star du tennis Serena Williams pose nue aux Etats-Unis en Une du magazine Vanity Fair qui vient de paraître. des photos dont la championne semble très fière car elle vient de les poster sur tous ses réseaux sociaux de Twitter à Instagram.

La naissance de son premier enfant, conçu avec le milliardaire américain Alexis Ohanian, est d'ailleurs imminente, prévue pour le mois d'août. Serena Williams avait annoncé sa grossesse en avril et mis immédiatement sa carrière .

Du côté du public, les réactions sont plus contrastées, certains y voyant une forme d'exhibitionnisme qui n'a pas lieu d'être, d'autre au contraire trouve la photo superbe mettant en valeur la féminité de Serena. On vous laisse juger et commenter la photo...



