L’acteur suédois Michael Nyqvist, star de la série télé Millenium, est décédé à l'âge de 56 ans après avoir lutté contre un cancer

L’acteur suédois Michael Nyqvist est décédé à l'age de 56 ans. Il souffrait d’un cancer du poumon depuis un an.

« Sa bonne humeur et [s]a passion étaient contagieuses pour ceux qui le connaissaient et l’aimaient. Son charme et son charisme étaient indéniables et son amour pour l’art était évident pour tous ceux qui ont eu le plaisir de travailler avec lui », a fait écrit Alissa Goodman dans un communiqué.

Michael Nyqvist avait commencé à jouer dans sa Suède natale au début des années 1980. C’est son interprétation du journaliste Mikael Blomkvist dans la trilogie Millenium, adaptée des romans de Stieg Larsson, qui le dévoile au public international. Dans la foulée de ce succès, ce père de trois enfants a tourné dans Mission impossible : Protocole fantôme (2011) ou encore John Wick (2014). Il doit également apparaître dans le long-métrage de Terrence Malik, Radegund, dont la sortie est prévue en 2018.



L’acteur suédois Michael Nyqvist, star de la... par morandini