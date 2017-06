Facebook vient de franchir la barre des 2 milliards d'utilisateurs et veut s'éloigner des polémiques

Alors que Facebook vient de franchir la barre des 2 milliards d'utilisateurs, son patron Mark Zuckerberg veut donner du réseau social l'image consensuelle d'une "communauté" et éloigner ainsi les polémiques qui surgissent régulièrement autour du géant du net. "Depuis ce matin, la communauté Facebook est officiellement composée de 2 milliards de personnes !", a déclaré Mark Zuckerberg, également co-fondateur du groupe, sur sa propre page. Il avait franchi son premier milliard d'utilisateurs actifs mensuels en octobre 2012. Né en 2004, Facebook est devenu un géant d'internet et sa croissance ne faiblit pas, en particulier grâce à la publicité qui constitue l'essentiel de ses revenus.

Son bénéfice net s'est envolé de plus de 75% à 3 milliards de dollars au premier trimestre, pour un chiffre d'affaires de 8 milliards, en hausse de 49%. Le groupe a aussi racheté d'autres entreprises technologiques (Instagram, WhatsApp, Oculus...), se lance dans la réalité virtuelle et dans l'intelligence artificielle. Preuve de sa volonté de se diversifier, Facebook va diffuser en direct des matches de la Ligue des champions pour les internautes américains, via la page de Fox Sports, selon une annonce faite mardi.

Lundi, le groupe avait également indiqué qu'il commençait à produire plusieurs émissions, séries et jeux télévisés après s'être également lancé, en 2016, dans le commerce en ligne. Mais Mark Zuckerberg, 33 ans, veut aller plus loin et ainsi influer sur l'image du groupe: "Nous progressons pour connecter le monde entier, et maintenant, (travaillons à) rendre le monde plus proche", à rassembler les gens, dit-il.



