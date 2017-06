Un métro déraille à New York faisant 35 blessés - Les causes de l'accident ne sont pas encore connues - Regardez

Une trentaine de personnes ont été légèrement blessées cette nuit dans le métro de New York lorsque deux wagons ont déraillé à l'approche d'une station de Harlem. "Uniquement des blessés légers". "Trente-six personnes ont dû être transportées vers des hôpitaux du quartier, tous des blessés légers", a indiqué le porte-parole des pompiers. "Il a fallu entre une heure et une heure et demie" pour que tout le monde puisse remonter à la surface, a-t-il précisé.

L'accident, qui s'est produit sur la ligne A, a vu plusieurs centaines de personnes bloquées plus d'une heure dans les tunnels du métro entre les stations des 135ème et 125ème rues, a indiqué le porte-parole des pompiers. Les causes de l'accident encore indéterminées.

La cause de l'accident, qui continuait à perturber le trafic en fin de journée, n'a pas été immédiatement précisée. Il est "en cours d'investigation", a indiqué la société MTA qui gère les transports en commun new-yorkais.

Selon le nouveau patron de la MTA, Joseph Lhota, cité par la chaîne locale New York 1, le déraillement aurait été précédé par l'activation du frein d'urgence de la rame, pour des raisons encore inexpliquées. "On roulait à allure normale lorsque soudain, c'était comme un cheval qui se cabre, on a été précipités en haut, en bas, de tous les côtés", a raconté un voyageur à New York 1.



Un métro déraille à New York faisant 35 blessés... par morandini