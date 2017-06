L'ancien international Français Stéphane Paille est décédé aujourd'hui à l'âge de 52 ans des suites d'une maladie

L'ancien international français Stéphane Paille est décédé ce mardi, à l'âge de 52 ans des suites d'une maladie. Il s'est éteint à l’hôpital de la Croix-Rousse, à Lyon.

Elu joueur français de l'année 1988, l'ancien joueur de Sochaux, Caen ou encore des Girondins de Bordeaux a porté le maillot tricolore à huit reprises (1 but). Stéphane Paille s'est éteint mardi le jour même de son 52e anniversaire.

Victime d'une maladie foudroyante, l'ancien attaquant international avait été un des plus grands espoirs du football français à la fin des années 80 et le complice d'Eric Cantona, son grand pote, avec qui il avait conquis le titre de Champion d'Europe Espoirs en 1988. Dans cette équipe, Paille et Canto formaient un duo de feu à la pointe de l'attaque de l'équipe de Marc Bourrier, qui avait constitué une belle éclaircie dans un football français en pleine déprime après la fin de la génération Platini.



