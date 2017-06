Malika Ménard remet en place Gilles Verdez: "Vous trouvez tout le monde nul ! Il n'y a pas beaucoup de qualificatifs dans votre vocabulaire" - Regardez

Hier soir, Malika Ménard était l'invitée de "Touche pas à mon poste", présenté par Julien Courbet, sur C8.

L'ex-Miss France venait faire la promotion de l'émission "Dans les secrets de...", diffusée le jeudi soir sur NRJ12.

Au cours de "TPMP", elle a dû faire face à l'avis de Gilles Verdez.

"Très respectueusement, lors de la première émission, je vous ai trouvée nulle. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon jugement ?", a déclaré le chroniqueur.

"Moi qui regarde assez régulièrement TPMP, vous trouvez tout le monde nul ! C'est un adjectif qui revient, il n'y a pas beaucoup de qualificatifs dans votre vocabulaire.

À chaque fois, c'est 'nul, nul, nul'. Moi, j'ai fait de mon mieux en tout cas, j'aurais aimé que ça vous plaise, vous êtes exigent, c'est pas grave. Regardez encore le programme, peut-être que vous verrez une évolution !", a répondu Malika Ménard.

Et d'ajouter : "C'est la première fois que j'ai un programme comme ça, qui me tient à coeur. C'est vrai que j'y suis peut-être allée un peu stressée, on a beaucoup d'enjeux et on a envie que ça marche. On a envie que ça vous plaise !".

