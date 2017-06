Découvrez les images de "Cash Island", le nouveau jeu d'aventure avec lequel C8 veut concurrencer Koh Lanta sur TF1 !

C8 proposera à la rentrée un nouveau jeu d'aventures diffusé en prime time, "Cash Island", un format inédit avec lequel la chaîne du groupe Canal+ espère "boxer dans la cour des grands", ont indiqué ses responsables.

"C'est un projet né d'une feuille blanche. Avec ce programme, on boxe dans la cour des grands", a assuré Vincent Pujol, le directeur des programmes de la chaîne lors d'une présentation. Stratégie, alliances et trahisons, cette chasse au trésor à mi-chemin entre "Koh-Lanta" et "Secret Story", sera présentée par Benjamin Castaldi.

"C'est une vraie grosse machine comme je les aime", a commenté l'animateur, évoquant 25 caméras dont 2 drones et deux caméras sous-marines. Ni la date et le jour de diffusion, ni le nombre d'épisodes n'ont été dévoilés. Pour cette première saison, dix candidats, cinq hommes et cinq femmes âgés de 19 à 55 ans, se retrouvent sur une île déserte des Philippines où est caché un trésor de 100.000 euros. Dès le début du jeu, l'un des candidats va trouver son emplacement et la chasse au trésor devient alors une chasse à l'homme pour le ou la démasquer et l'éliminer, ce qui permet de remettre le trésor en jeu. Les épisodes de deux heures sont également ponctués de divers challenges et épreuves physiques.

Le jeu a été créé par Ah! Production et Vivendi Entertainment, filiale de Vivendi (propriétaire du groupe Canal+, la maison mère de C8) qui est aussi à l'origine de l'autre jeu de C8, "Guess My Age". Vivendi Entertainment espère avec Cash Island renouveler le succès de "Guess my age", en termes d'audience mais surtout en matière de ventes à l'international.

"Notre objectif c'est de trouver les idées qui vont le mieux marcher à l'international", a expliqué Arnaud Renard chargé du pôle création chez Vivendi Entertainment, indiquant que "Guess my Age" avait été vendu dans 8 pays en moins de 12 mois. "Le jeu d'aventure est un incontournable", estime-t-il, citant en modèle Fort Boyard.

"L'idée c'est de pouvoir produire des versions internationales de Cash Island en plus des versions françaises", a-t-il indiqué, affirmant que le concept avait été très bien reçu par les acheteurs étrangers, notamment américains. Le directeur des programmes de C8, qui a promis "plein de choses à la rentrée", a précisé de son côté que la chaîne mettrait les moyens sur le prime time.

.



Bande annonce de "Cash Island", le nouveau jeu... par morandini