France 3 décide d'arrêter "Même le dimanche" avec Wendy Bouchard et Dave - Le chanteur annonce qu'il quitte la chaîne

Les changements se poursuivent sur le service public et le grand ménage aussi. France 3 a décidé d’arrêter «Même le dimanche», qui était diffusé en début d'après-midi le week-end. Le dernier numéro de l’émission dominicale présentée par Wendy Bouchard et Dave a été diffusé mi-mai, mais les téléspectateurs pourront retrouver Wendy Bouchard dans une nouvelle émission à la rentrée à la même heure, sur France 3 et toujours produite par Carson Prod.

Dave lui a choisi de tirer sa référence et il l'explique ce matin dans une interview au Parisien:

«J’ai adoré présenter ‘Même le dimanche’ avec Wendy Bouchard et ‘Du côté de chez Dave’ avec Amanda Scott, les deux saisons précédentes. Mais l’émission que l’on m’a proposée ne ressemble pas à ce que j’ai envie de faire à la télévision. Ca ne sera plus une émission de musique, il n’y aura plus de chanteurs. Ce n’est pas un format pour moi, je ne me sens pas légitime. J’ai beaucoup réfléchi avant de passer mon tour»



France 3 décide d'arrêter "Même le dimanche... par morandini