Orages: Météo France place dix-sept départements du Sud-Ouest et du Centre en vigilance orange

10h38: Dix-sept départements du Sud-Ouest et du Centre placés en vigilance orange.

Voici les départements qui viennent s'ajouter aux précédents : Allier, Cantal, Creuse et Puy-de-Dôme.



.



.

07h43: Treize départements du Sud'Ouest ont été placés en vigilance orange : l'Aveyron, la Corrèze, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Ces fortes pluies, orageuses, avec possibilité de grêle et de fortes rafales de vent, traverseront le Sud-Ouest en journée, s'étendront des Pyrénées au Massif central en fin d'après-midi, avant de se décaler en soirée vers le golfe du Lion et Rhône-Alpes. La situation s'annoncera également bien perturbée près de la Manche, avec des retours pluvieux et orageux assez actifs sur la Basse-Normandie le matin qui circuleront vers le Nord-Pas-de-Calais.

Les régions méditerranéennes et la vallée du Rhône profiteront encore d'une journée agréablement ensoleillée avant que les orages, en provenance du sud-ouest, ne s'étendent sur le Roussillon et le Languedoc à partir de la soirée.

.



Intempéries: L'évacuation compliquée d'un... par morandini