Finalement Yves Calvi fait appel à Alice Darfeuille plutôt qu'Emilie Besse pour le seconder à la rentrée en access sur Canal Plus

Ce devait être la très belle Emilie Besse qui officiait jusque là le midi sur C8 avec Daphné Bürki, finalement c'est Alice Darfeuille de CNews qui a été choisi pour seconder Yves Calvi à la rentrée sur Canal.

On sait peut de chose sur cette nouvelle émission qui sera l'un des événements de la rentrée sur Canal, mais on sait que le pari est important à la fois pour la chaîne et pour le journaliste qui a quitté LCI après seulement un an pour reprendre le créneau du grand journal.

Une tranche que l'on imagine avec des invités prestigieux mais aussi et surtout des débats sur l'actualité, la marque de fabrique d'Yves Calvi qui conserve dans le même temps la matinale de RTL.



Yves Calvi dans "Le tube" sur Canal Plus : "Je... par morandini